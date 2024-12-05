В Тюменской области осудили студента колледжа, устроившего смертельное ДТП с двумя погибшими

Ялуторовский районный суд признал виновным Арсения Буянского в смертельном ДТП, жертвами которого стали четверо, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Смертельное ДТП со студентами произошло 20 марта текущего года. 19-летний (на момент ДТП) водитель Арсений Буянский управлял автомобилем "Тойота Пробокс". На 47 километре федеральной трассы Тюмень - Омск транспорт врезался в опору освещения, затем его отбросило на вторую опору. Из машины выбросило 20-летнего юношу. Он погиб. Также ДТП унесло жизнь 17-летней девушки.

Сам водитель и его 20-летний пассажир получили тяжелые травмы головы и позвоночника. Сообщалось, что все молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Также у автомобиля была установлена летняя, лысая резина. Сам водитель за прошлый и текущий год совершил 47 нарушений ПДД. Его привлекали к ответственности за превышение скорости, отсутствие ОСАГО, незаконную тонировку. Последний раз автоинспекторы привлекли водителя "Тойоты" к административной ответственности в день трагедии, в Ялуторовске около 19.00, незадолго до поездки: за отсутствие полиса ОСАГО, темную пленку он успел сдернуть со стекол.

Вину в произошедшем подсудимый не признал. Он сказал, что в вечер аварии был остановлен на посту ГАИ и проверен сотрудниками полиции, после чего, продолжил движение. Других событий из-за травмы не помнит, как и почему произошло ДТП не знает. По делу заявлен гражданский иск.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил Арсению Буянскому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также суд взыскал в пользу близких погибших компенсацию морального вреда по 1 млн руб. на каждого погибшего.