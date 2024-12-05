ВСУ минирует территории, чтобы солдаты не сбегали с поля боя

Украина минирует собственные территории для уменьшения дезертирства среди военнослужащих. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пять человек попытались сбежать с опорного пункта в Луганской народной республике (ЛНР) у Новолюбовки, но подорвались на собственном минном заграждении, пишет ТАСС.

Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались. Никто из них не выжил. Такая же ситуация произошла у Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Группа солдат ВСУ подорвалась при аналогичной ситуации: один солдат погиб, двое получили ранения.

"...можно с большой долей вероятности утверждать, что украинским командованием отданы указания минировать тыловые районы передовых подразделений с целью лишения военнослужащих путей несанкционированного отступления или бегства", - сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что украинским военным в Курской области был дан приказ удерживать позиции до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, то есть до 20 января 2025 года. По информации Би-би-си, один из военнослужащих ВСУ рассказал о приказе держать "максимальную территорию" в целях ее последующего обмена на другую. При этом, как признался военный, "никто не знает, на что" будет вестись обмен.