Российские приставы пока не могут взыскать штраф с Telegram

Российские судебные приставы пока не могут взыскать штраф в 4 миллиона рублей с Telegram. Это может быть связано с невозможностью найти активы в России, пишет РИА Новости.

Как пояснил юрист Дмитрий Кваша, исполнительное производство могут прекратить ввиду того, что судебный пристав не смог найти какое-либо имущество у должника, на которое можно наложить арест и взыскание.

При этом он добавил, что у Telegram, согласно законодательству, на территории РФ должны храниться сервера. "То есть как минимум их должны были найти", - отметил Кваша.

В начале декабря мессенджер был оштрафован на 4 млн рублей. Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию, какую именно - в суде сообщить отказались. Суд признал Telegram Messanger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Это далеко не первый раз, когда суд штрафует мессенджер по данной статье, ранее речь шла о публикациях информации о действиях Вооруженных сил России, не соответствующей действительности.