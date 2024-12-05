США хотят ввести новые санкции против властей Грузии

США хотят ввести дополнительные санкции против властей Грузии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает ТАСС.

Это связано с происходящими в Грузии протестами. Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что "следует незамедлительно освободить", тех, кто был задержан за то, что пользовался "правами на мирные собрания и выражение мнения".

Также он отметил, что должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны понести ответственность.

"США решительно осуждают необоснованное насилие со стороны партии "Грузинская мечта" в отношении граждан Грузии, сотрудников СМИ и деятелей оппозиции", - сказал Блинкен.

Он добавил, что многие жители Грузии получили серьезные травмы из-за действий сотрудников правоохранительных органов во время протестов.

Новые антиправительственные демонстрации начались в Тбилиси 28 ноября. На этот раз они связаны с заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не обсуждать вступление в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

Ранее мы писали, что протесты в Грузии проходят при участии западных фондов и центров, контролирующих российских релокантов, в том числе, иноагентов и экстремистов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.