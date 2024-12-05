Помощник депутата Госдумы Адам Ислуев лишился работы из-за того, что устроил дебош на борту "Уральских авиалиний"

Бывший помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья - Адам Ислуев устроил дебош на борту "Уральских авиалиний". В нетрезвом состоянии он бросался угрозами в сторону пассажира и ударил бортпроводника.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел 3 декабря на рейсе из Москвы в Читу. Ислуев угрожал побить присутствующих, что в итоге и сделал, напав на стюарда. После этого дебошира сняли с рейса и передали сотрудникам полиции.

Telegram-каналу Baza Ислуев рассказал, что у него произошел конфликт с одним из пассажиров, а к экипажу самолета он не имел никаких претензий. В чем именно заключалась причина конфликта - неизвестно.

Позднее депутат Андрей Гурулев заявил, что уже уволил своего помощника за возмутительное поведение.