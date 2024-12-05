16 беспилотников уничтожили прошедшей ночью над регионами России

16 беспилотников уничтожили прошедшей ночью над регионами России. ПВО сбили их над Брянской, Белгородской и Курской областями, об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны.

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Больше всего — 14 дронов — сбили над Брянской областью. По одному украинскому беспилотнику перехватили над Белгородской и Курской областями.

По информации министерства, ВСУ для попытки удара использовали летательные аппараты самолетного типа.

Также сообщается, что расчеты БпЛА "Молния-2" группировки войск "Север" поразили военные объекты и технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

В среду украинские дроны атаковали крупнейшее российское предприятие микроэлектроники в Брянске. Беспилотники уничтожили силы противовоздушной обороны на подлёте к предприятию.