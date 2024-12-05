В Екатеринбурге приставы нашли ребенка из Калининграда, которого прятал отец

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали 4-летнего ребенка из Калининграда, которого на Урале прятал его собственный отец.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, по решению калининградского суда мальчик должен был быть передан матери. Однако отец, узнав об этом, забрал ребенка и скрылся с ним в неизвестном направлении. Оба были объявлены в розыск.

В дальнейшем местонахождение отца с сыном было установлено в Екатеринбурге: мужчина с мальчиком обосновались в Академическом районе. Судебные приставы немедленно выехали по указанному адресу, взяв с собой мать, которая заблаговременно прилетела из Калининграда в столицу Урала.

Сначала дверь сотрудникам никто не открывал, но приставы оказались крайне настойчивы. В итоге отец все же открыл дверь, и мальчик потянулся к маме.

Как добавили в службе судебных приставов, мать с сыном уже вернулись в Калининград.