Андрей Трубецкой сообщил о завершении модернизации систем энергоснабжения в Сургутском районе

В Сургутском районе завершилась масштабная кампания по модернизации систем электроосвещения и энергоснабжения, сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.



В общей сложности энергетики протянули свыше 3,2 км линий электропередач, установили 87 светодиодных светильников. Стоимость работ составила более 4,9 млн рублей.

Также более 48 млн рублей было направлено на реконструкцию электрической подстанции в Белом Яре.

"Новое современное закрытое распределительное устройство введено в эксплуатацию. Этот объект обеспечивает электроэнергией котельные, тепловые пункты, две школы, поликлинику, УВД, СК "Витязь", предприятие "Обь-Регион" и больше сотни многоквартирных домов поселения", - отмечает Андрей Трубецкой.

В микрорайоне "Гидронамыв" энергетики обустроили площадки для последующего монтажа электроустановок.



Кроме того, как сообщает Андрей Трубецкой, в этом году была возведена трансформаторная подстанция в Барсово для подключения строящихся домов. Проведена замена участков воздушной линии электропередачи в Солнечном и Ляминой. Проведено обновление оборудования на подстанции в Федоровском, сети электроснабжения в ДНТ "Птицевод Севера", "Феникс", "Зори Сургута".