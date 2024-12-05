МИД: Россия готова рассмотреть предложения США по Украине, но не в ущерб себе

Россия будет готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, однако своими интересами она при этом не поступится, заявили в МИД РФ.

"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", — сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.

Дипломат добавил, что российская сторона пока не получала от Трампа и представителей его команды каких-либо конкретных инициатив.

Ранее агентство Reuters сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп выбирает план урегулирования конфликта на Украине из трех вариантов, предложенных членами его команды. Один из них разработан будущим вице-президентом страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом. В сентябре он заявлял, что линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению данного конфликта, хотя это нельзя сделать за одну ночь.