"АвтоВАЗ" может снизить выпуск автомобилей в 2025 году

"АвтоВАЗ" в начале 2025 года может скорректировать производственный план на год, установленный на уровне 500 тыс. автомобилей.

Как заявил глава компании Максим Соколов, причина заключается в сильном помесячном снижении рынка в ноябре, которое, как ожидают в компании, продолжится и в декабре.

"Будем внимательно, в ручном режиме, на кончиках пальцев, так сказать, смотреть за балансом спроса и предложения", – указал Соколов. В ноябре продажи компании снизились на 8% к октябрю до 39 тыс. 583 автомобилей. При этом данный показатель почти на 10% больше, чем за тот же месяц год назад, сообщает "Интерфакс".

На авторынок давит высокая ключевая ставка Центробанка РФ и ужесточение условий выдачи автокредитов.

Ранее "АвтоВАЗ" заявил, что рынок легковых и легких коммерческих автомобилей может упасть на 18–24%. Это произойдет в случае, если ключевая ставка Банка России продолжит расти.