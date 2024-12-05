План выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в 1,5 раза

Министерство промышленности и торговли России сократило количество авиационных двигателей для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят до 2026 года.

Производственные планы сдвинулись, из-за чего авиапроизводители получат 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отечественной авиационной отрасли до 2030 года. Об этом следует из пояснительной записки к проекту постановления кабмина РФ, который подготовило ведомство. Планы на производство до 2026 года сократились в 1,5 раза.

Минпромторг сообщил, что в предстоящем году планируется собрать 24 мотора, ‎в 2026 году — 104 двигателя, тогда как в мае планировалось, что в 2025 году Объединенная двигателестроительная корпорация изготовит 66 авиадвигателей, а еще спустя год — 126 единиц.

Минпромторг указал, что изменения направлены на синхронизацию планов с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. Наверстать объемы планируется в 2027–2030 годах, сообщают "Известия".

Напомним, программа строительства к 2030 году тысячи гражданских лайнеров постоянно "сдвигается вправо", и в 2023 году в России впервые за 100 лет не выпустили ни одного нового самолета, такая ситуация рискует повториться и в 2024-м, хотя по программе нужно выпускать примерно по сотне в год.