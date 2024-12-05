05 Декабря 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

План выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в 1,5 раза

Министерство промышленности и торговли России сократило количество авиационных двигателей для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят до 2026 года.
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Производственные планы сдвинулись, из-за чего авиапроизводители получат 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отечественной авиационной отрасли до 2030 года. Об этом следует из пояснительной записки к проекту постановления кабмина РФ, который подготовило ведомство. Планы на производство до 2026 года сократились в 1,5 раза.

Минпромторг сообщил, что в предстоящем году планируется собрать 24 мотора, ‎в 2026 году — 104 двигателя, тогда как в мае планировалось, что в 2025 году Объединенная двигателестроительная корпорация изготовит 66 авиадвигателей, а еще спустя год — 126 единиц.

Минпромторг указал, что изменения направлены на синхронизацию планов с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. Наверстать объемы планируется в 2027–2030 годах, сообщают "Известия".

Напомним, программа строительства к 2030 году тысячи гражданских лайнеров постоянно "сдвигается вправо", и в 2023 году в России впервые за 100 лет не выпустили ни одного нового самолета, такая ситуация рискует повториться и в 2024-м, хотя по программе нужно выпускать примерно по сотне в год.

Теги: авиация, самолеты, SSJ-100, МС-21,


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