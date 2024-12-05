Кадыров: Маск не дарил Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пошутил о том, что американский миллиардер Илон Маск подарил ему Cybertruck.

По словам политика, электропикапы не пригодны в военных конфликтах. Кадыров указал, что любит подшучивать с Маском через соцсети. Глава Чечни уточнил, что ему нравится характер бизнесмена и жизненная позиция Маска, сообщает ТАСС.

Ранее Кадыров заявил, что два автомобиля Cybertruck, который производит Tesla, отправлены в зону военной операции. Они работают штатно и "прекрасно справляются с возложенными задачами".