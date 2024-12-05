В США считают необходимым вовлечь в боевые действия украинцев в возрасте 18-25 лет

Украинские власти должны вовлечь в боевые действия больше людей, например, в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен, "вовлечение молодых людей в борьбу необходимо". Заявление главы американской дипломатии отражает растущее мнение чиновников Запада о том, что Киеву срочно требуется больше людей, денег и боеприпасов, чтобы свести на нет успехи России на поле боя, сообщает Reuters.

В настоящее время на Украине мужчин мобилизуют с 25 лет.

Ранее США рекомендовали Украине снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы расширить резерв мужчин боеспособного возраста, что может помочь Украине, которая значительно уступает в численности российских солдат.