Кадыров приехал на "прямую линию" на БТРе и с украинскими военнопленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на место проведения "прямой линии" с жителями республики в сопровождении захваченной иностранной военной техники и с военнопленными Вооруженных сил Украины.

Политик находился во главе колонны на бронетранспортере со своим 16-летним сыном Адамом, который является начальником службы безопасности Кадырова. На появившихся кадрах замечен бронеавтомобиль HMMWV американского производства и боевая машина пехоты США M2 Bradley, сообщают "Ведомости".

Кадыров предложил пленному застрелиться и погибнуть как "настоящий воин". "Лучше бы умер, чем попал в плен. Если ты такой воин… Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?", - спросил у пленного глава Чечни. Мужчина ответил отказом.

Ранее Кадыров сообщил об атаке дрона на центр Грозного.