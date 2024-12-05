Силуанов выразил надежду на возврат курса доллара на уровень ниже 100 рублей

Министерство финансов России надеется на возвращение курса доллара к средним значениям в пределах 96–97 руб.

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Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, в федеральный бюджет 2025 года закладывался более крепкий курс российской национальной валюты, чем наблюдается сейчас.

"Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням", – указал министр финансов, сообщает РБК.

На фоне недавно введенных санкций против "Газпромбанка" рубль начал стремительно слабеть. На горизонте очередная волна инфляции, а также новое повышение ключевой ставки. Зато крупный бизнес, продающий товары и ресурсы за рубеж, от текущего курса выигрывает. Тем не менее, ситуация не безнадежная — рубль может снова укрепиться.