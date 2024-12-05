Адвокат Горинова: В камере экс-депутата в СИЗО отключили отопление

Бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову отключили отопление в камере СИЗО.

Как заявила его адвокат Алена Савельева, ему также не выдают одеяло. Кроме того, до экс-депутата не доходят письма.

В УФСИН по Владимирской области сообщили, что эта информация не соответствует действительности, а фигуранта обеспечили постельным бельем "в полном объеме". Отмечается, что температура в камерах — в пределах нормы, а все поступившие Горинову письма ему выданы, сообщает РБК.

В июле 2022 года суд приговорил Горинова к семи годам колонии общего режима по статье о фейках об армии.