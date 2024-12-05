Путин высказался за разработку инструмента семейных инвестиций

Глава государства Владимир Путин поручил разработать инструмент семейных инвестиций.

Он поручил создать механизм, который позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Как указал президент, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн руб. в год. Определить параметры такого механизма поддержки семей и реализовать эти решения Путин попросил кабмин и ЦБ РФ, сообщает РБК.

В настоящее время в стране действуют две программы долгосрочного инвестирования — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и программа долгосрочных сбережений (ПДС). С 2025 года появится негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), которое до этого входило в группу социальных вычетов.

Напомним, за семь месяцев действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) граждане России заключили 900 тыс. таких договоров на 46 млрд руб. Таковы данные Центробанка России. При этом поставленный главой государства на год план — привлечь 250 млрд. Согласно опросу Минфина и НАПФ, потенциал у программы большой, вступить в нее готов каждый седьмой гражданин.