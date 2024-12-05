Пашинян: Армения считает себя вне ОДКБ

05 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Пашинян: Армения считает себя вне ОДКБ

Армения видит себя вне ОДКБ.

Как заявил глава правительства Никол Пашинян, возвращение страны в организацию невозможно. По его словам, в этом вопросе пройдена точка невозврата. Премьер-министр также сказал, что заявления президента России Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не имеют отношения к организации, поскольку Армения не подвергалась внешней агрессии, "делают очевидными общую ситуацию в ОДКБ".

По словам Пашиняна, в 2021 и 2022 годах против Армении произошли территориальные притязания. "И этот вопрос в первую очередь обсудили с нашими союзниками, получив ответ, что такого быть не может, поскольку границы Армении для нас являются красной линией", — указал он, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном возобновлении членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Теги: Пашинян, Армения, ОДКБ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2024 11:30 Мск Россия рассчитывает на возобновление участия Армении в работе ОДКБ
Ранее 12.06.2024 19:00 Мск В МИД Армении уточнили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ
Ранее 10.06.2024 09:05 Мск Бюджет ОДКБ скорректируют из-за Армении
Ранее 08.05.2024 20:32 Мск Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году
Ранее 12.03.2024 12:44 Мск Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы
Ранее 28.02.2024 19:41 Мск Пашинян: Армения может заморозить членство в ОДКБ де-юре
Ранее 23.02.2024 13:58 Мск Песков об Армении в ОДКБ: будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят
Ранее 23.02.2024 12:10 Мск В ОДКБ не получали заявлений о приостановке участия Армении
Ранее 23.02.2024 09:03 Мск Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ
Ранее 22.05.2023 12:58 Мск Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной организацией" – Пашинян

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети