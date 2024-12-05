Пашинян: Армения считает себя вне ОДКБ

Армения видит себя вне ОДКБ.

Как заявил глава правительства Никол Пашинян, возвращение страны в организацию невозможно. По его словам, в этом вопросе пройдена точка невозврата. Премьер-министр также сказал, что заявления президента России Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не имеют отношения к организации, поскольку Армения не подвергалась внешней агрессии, "делают очевидными общую ситуацию в ОДКБ".

По словам Пашиняна, в 2021 и 2022 годах против Армении произошли территориальные притязания. "И этот вопрос в первую очередь обсудили с нашими союзниками, получив ответ, что такого быть не может, поскольку границы Армении для нас являются красной линией", — указал он, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном возобновлении членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).