Шольц исключил отправку военнослужащих ФРГ на Украину

Отправка военнослужащих Германии на Украину исключена.

Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пока рано спекулировать на тему отправки миротворческих сил на Украину. "Я всегда ясно заявлял об этом, и так это и останется", — указал глава немецкого правительства, сообщает Der Spiegel.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключила возможность отправки на Украину немецких военнослужащих.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что считает разговоры о возможности отправки военных на Украину преждевременными. Глава военного ведомства отметил, что "дискуссия в европейских столицах началась и, возможно, набирает обороты".