05 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В "РН-Юганскнефтегазе" подвели итоги реализации волонтерских программ

5 декабря во всем мире отмечается День волонтера. ООО "РН-Юганскнефтегаз" подвело итоги реализации акций в рамках развития программы корпоративного добровольчества и проекта нефтяной компании "Роснефть" "Платформа добрых дел".

Нефтяники предприятия в 2024 году организовали и провели более 30 мероприятий. Среди них были такие благотворительные акции, как "Чистые берега", "Плоггинг забег", "60 лет — 60 саженцев", "Собери ребенка в школу" и многие другие.

Волонтеры компании также занимаются сбором гуманитарной помощи, сдают кровь, ухаживают за животными в приюте и даже спасают лебедей.

Одной из акций стал сбор макулатуры под названием "Бумага во благо". В ней приняли участие как офисные сотрудники, принесшие ненужную бумагу из дома, так и представители производственных цехов, которые привозили по несколько больших пластиковых пакетов измельченной бумаги. В результате было собрано более 300 килограммов макулатуры, которую волонтеры отправили на переработку, а вырученные деньги направили на нужды приюта для животных "Право на жизнь".

Нефтяники регулярно помогают приюту. Во время акции "Дай лапу, верный друг" они собрали более 200 килограммов корма для животных, а также привезли гигиенические средства, медикаменты и помогли расчистить площадку для выгула животных.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

В честь Всемирного дня донора нефтяники приняла участие в акции по сдаче крови. В банке доноров нефтеюганской станции переливания крови более 28 тысяч человек, среди которых немало сотрудников "РН-Юганскнефтегаза". Они ежегодно пополняют ряды доноров, сдавая кровь и её компоненты. Некоторые из них имеют звание "Почётный донор России", что свидетельствует о том, что они сдали кровь более 40 раз.

В рамках акции "60 лет — 60 саженцев", приуроченной к юбилею отправки первой Усть-Балыкской нефти на нефтеперерабатывающий завод, сотрудники компании высадили 60 молодых саженцев черемухи. В создании "Аллеи нефтяников" приняли участие не только сотрудники и волонтеры "РН-Юганскнефтегаза", но и учащиеся Роснефть-классов, а также старожилы города. Аллею украсили саженцы черемухи выращенные в челябинском питомнике. Производитель заверил, что при должном уходе деревья хорошо приживутся, поскольку относятся к устойчивому виду, подходящему для Урала. Осенью волонтеры подготовили деревья к зиме.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

В сентябре состоялся экологический фестиваль "Чистые берега" который проходил на территории мемориала легендарной скважины Р-63. Это масштабное мероприятие стало уже традиционным. В рамках фестиваля нефтяники и члены их семей приняли участие в уборке территории, раздельном сборе мусора, полезных мастер-классах на экологическую тему и лотерее.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

В августе в Нефтеюганске прошел плоггинг-забег. Нефтяники убирали от мусора протоку Акопас. На прохождение дистанции спортсменам отводилось 30 минут, а победителя определяли по весу собранного мусора. Часть дистанции можно было преодолеть по воде, на САП-бордах. Это не только вносило разнообразие в гонку, но и позволяло более качественно очистить зону у воды и саму водную поверхность. Три хрупкие девушки из команды "Лидер" собрали больше всего мусора — 32,05 килограмма.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Многие работники предприятия принесли с собой на забег собранные крышечки от пластиковых бутылок и использованные батарейки, которые также были отправлены на переработку.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Нефтяники собирают пластиковые крышки в рамках акции "Добрые крышечки". За три года они сдали в переработку более тонны крышек, а вырученные деньги благотворительный фонд направил на приобретение инвалидных колясок и другого реабилитационного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Перед началом учебного года волонтеры предприятия провели акцию "Собери ребенка в школу". Они заранее запросили данные о малообеспеченных семьях Нефтеюганска, Пыть-Яха и Пойковского в социальных службах. Для детей из таких семей сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" подготовили подарочные наборы, включающие школьные рюкзаки, тетради, альбомы, авторучки и карандаши, зимнюю и осеннюю одежду и обувь, а также сертификаты в канцелярские магазины. Для детей-инвалидов были приобретены компьютерные кресла. Вручение ученических принадлежностей волонтеры провели в игровой форме, с участием "доброго волшебника" в сопровождении дружелюбной собаки породы хаски по кличке Потап. Подарки от волонтеров "Роснефти" получили почти восемьдесят школьников.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Нефтяники не остаются в стороне и при непредвиденных жизненных ситуациях. Сотрудник предприятия Артем Исаев заметил лебедя, который на одном из водоемов запутался в леске и не мог взлететь. Краснокнижная птица оказалась на замерзшей пойме в полынье, размер которой уменьшался с каждым часом. Артем смог организовать спасательную операцию с участием сотрудников МЧС, благодаря чему птица была спасена и улетела вслед за своей стаей.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, волонтер, доброволец, благотворительность


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