Ретейлеров предупредили о недопустимости без причин повышать цены перед праздниками

ФАС России предупредила ретейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен на товары перед новогодними праздниками.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о периоде повышенного спроса.

Соответствующая информация направлена следующим ретейлерам: сети группы компаний Х5, "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’кей" "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра", "Монетка", "Верный".

Ранее производители молока пообещали снизить цены на продукцию после начала проверки Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что решение компании приняли еще до завершения проверки, так как объективных оснований на повышения стоимости продукции не было.