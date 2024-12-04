04 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против товаров из стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!" прокомментировал угрозы избранного главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины против товаров из стран БРИКС.

Российский лидер указал на то, что Трамп четыре года не был у власти, за это время произошли "определенные изменения" в экономике, позиции доллара были подорваны.

По словам Путина значимость американской валюты в мировой экономике сокращается, идут процессы, связанные с применением других инструментов. Использование новых технологий и инструментов запретить никто не может, заключил президент РФ.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую, чтобы заменить "могучий доллар США". Он пригрозил БРИКС пошлинами размером в 100% и запретом продавать товары на американском рынке.

Введение независимой от доллара финансово-платежной системы BRICS Bridge активно обсуждалось в октябре на саммите БРИКС в Казани, а саму идею президент РФ Владимир Путин озвучил еще в 2022 году.

Теги: путин, трамп, брикс


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