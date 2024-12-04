Кадыров сообщил об атаке дрона по центру Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке дрона на центр Грозного.

"Куда угодно дроном ударяют", - сказал он во время прямой линии.

В результате атаки, по словам Кадырова, была разрушена автозаправка и крыша полка полиции. Кроме того, во время происшествия пострадали люди.

Сегодня днем телеграм-каналы сообщили, что украинский беспилотник, возможно, попытался атаковать казарму полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в Грозном. В столице Чечни около 5 утра был слышен взрыв. В местном аэропорту ночью вводили план "Ковер".

Напомним, 29 октября украинские дроны атаковали Гудермес. Из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. 30 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об "ударах возмездия" за атаку. По его словам, ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.