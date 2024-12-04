04 Декабря 2024
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ

Актрису Лию Ахеджакову требуют лишить звания народной артистки РФ после того, как она произнесла проукраинский лозунг на спектакле в Лос-Анджелесе, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, общественники из движения "Сорок сороков" направили обращение в Минюст. Авторы инициативы считают, что подобными фразами Ахеджакова порочит звание народного артиста РФ. Также ее требуют признать иноагентом, так как свой спектакль "Мой внук Вениамин" она показывает исключительно за границей. Там же она делает и политические заявления.

В прошлом году генпрокурора РФ Игоря Краснова уже попросили признать Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел из-за проукраинских высказываний и критики спецоперации России на Украине.

Также сообщалось, что Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении артистки по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием.

Теги: лия ахеджакова, народная артистка рф


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