04 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

«Ростелеком» объявляет конкурс для региональных ИТ-журналистов и блогеров

«Ростелеком» открыл прием заявок на XIV конкурс "Вместе в цифровое будущее»".

Участвовать могут региональные журналисты и блогеры, освещающие события телекоммуникационной отрасли. На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций: печатная пресса; телевидение и видеоконтент в СМИ; радио и подкасты; интернет-СМИ; социальные медиа. И три специальные: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;«Технологическая основа для умного дома» — от «Ростелекома»; «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» отмечает: «Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории. Уверена, для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами “Ростелекома” и представителями крупнейших компаний ИТ-сферы. Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию ИТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского (опорного) филиала компании «Ростелеком» подчеркивает: «Информационная повестка УрФО и Прикамья традиционно богата событиями телекоммуникационной тематики. Здорово, что представители уральской медиасферы активно освещают форумы и выставки, старт новых импортозамещающих проектов, наши крупные стройки и другие инициативы, направленные на повышение безопасности и комфорта граждан. Мы будем продолжать эту работу и обязательно делиться новостями с нашими журналистами и блогерами. Приглашаю как всегда мощно представить Урал на конкурсе, желаю всем удачи и, конечно, ярких побед!»

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Теги: ростелеком, конкурс, it-журналисты, блогеры


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