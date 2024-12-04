Свердловские власти пригрозили коммунальным коллапсом в случае сдерживания тарифов ЖКХ

Свердловской области необходимы средства на ремонт коммунальной инфраструктуры, а потому удержание тарифов на ближайшие 1-2 года только поставит под угрозу обеспечение уральцев теплом, водой и другими услугами. Об этом во время заседания совета представительных органов муниципальных образований заявил министр ЖКХ и энергетики Среднего Урала Николай Смирнов.

По его словам, без ремонта, отопление и вода просто не дойдут до потребителя, а без достойной зарплаты никто не будет продолжать работать в сфере ЖКХ. Для всего этого нужны деньги. Более того, отмечается удорожание ресурсов и стройматериалов, что нынешние тарифы уже не могут покрыть.

В ответ Смирнову выступили вице-спикер думы Верхнего Тагила Александр Мельников и председатель заксобрания Людмила Бабушкина. Оба отметили, что на фоне постоянных разговоров о повышении тарифов для последующего ремонта инфраструктуры и, соответственно, улучшения качества услуг, у людей в квартирах по-прежнему течет коричневая вода, наблюдаются перебои с отоплением и происходят постоянные коммунальные аварии.

На это министр ЖКХ региона ответил, что имеющаяся инфраструктура была создана еще в советское время и уже доживает последние годы. При повышении тарифов, улучшение качества услуг можно будет заметить уже в ближайшие 2-3 года. На замечание о том, что имеющиеся тарифы уже бьют по кошельку даже обеспеченных граждан, Смирнов заявил, что в заморозке тарифов заинтересованы в первую очередь граждане с заработком выше среднего, так как именно они, по его словам, потребляют намного больше ресурсов.