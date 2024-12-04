Путин: российская экономика развивается, несмотря на подвохи других стран

Западные страны стремились добиться стратегического поражения России, включая экономическую сферу, но не смогли. Об этом сказал президент Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

По словам президента, они пытались ослабить нашу промышленность, финансовую систему и сферу услуг, создать дефицит товаров на нашем рынке, дестабилизировать рынок труда и снизить уровень жизни граждан.

"Очевидно, что эти планы потерпели крах", — сказал Путин.

Ранее российский президент назвал страны Запада ненадёжными партнёрами. По его мнению, действия этих стран привели к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий.