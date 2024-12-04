По делу о теракте в "Крокусе" задержаны четверо баталхаджинцев*

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации* по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишут "Известия".

Задержанные помогали скрываться одному из членов преступной группы, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.

В квартирах подозреваемых прошли обыски, у одного из них нашли оружие и боеприпасы. Также силовики в телефоне подозреваемого нашли переписку с лидерами объединения, из которой выяснилось, что главари организации помогали переправить пособников теракта в "Крокусе" за рубеж.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

* Террористическая организация запрещена на территории РФ