Прибыль нефтяных компаний в Югре рухнула почти на треть

Прибыль нефтяных компаний в Югре рухнула почти на треть, сообщает "Муксун".

За девять месяцев 2024 года нефтяники недосчитались порядка 680 млрд рублей.

"Прибыль организаций за январь–сентябрь 2024 года, занимающихся добычей полезных ископаемых, составила 1,450 трлн рублей. Убыток – 31,510 млрд рублей", – говорится в сообщении.

В прошлом году за тот же период показатели были куда позитивнее: прибыль – 2,129 трлн рублей (у нынешних показателей сокращение на 31,8%), а убыток – лишь 13,481 млрд рублей.