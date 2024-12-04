Имеем право жить богато: священник из Новосибирска защитил яхту патриарха Кирилла

Настоятель храма в честь Великомученика и Победоносца Георгия Александр Сахненко в Новосибирске сказал, что духовенство тоже имеет право жить богато. Он дал интервью на канале "Союз", сообщает Baza.

Он ответил всем, кто "кричит про яхту патриарха". И говорит, что это и его яхта, а также митрополита Никодима и батюшки Василия из села.

По его словам, нет ничего плохого в том, что патриарх пару раз в месяц катается на яхте и отдыхает на свежем воздухе.

"У президента нашего тоже есть и мебель дорогая итальянская, и залы красивые, дворцы, но мы прекрасно понимаем, что это принадлежность не личности, а статуса", - сказал Сахненко.

Как пишут СМИ, священник говорил о яхте "Паллада" патриарха Кирилла. Ее построило управление делами президента России, затем яхту передали флоту Спасо-Преображенского монастыря. Примерная стоимость яхты — 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что яхту сдает в аренду Российская православная церковь (РПЦ) за 500 тысяч рублей за прогулку. В интернете появились фотографии. На них запечатлены молодые люди и девушки, принимающие воздушные ванны. Журналисты установили, что яхту могли взять на прокат официально и назвали цену аренды — 0,5 млн руб. Однако в РПЦ до сих пор это не подтвердили.