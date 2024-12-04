Экс-директор ЗиДа Егор Заворохин вышел на свободу

Бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского (ЗиД) и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Егор Заворохин сегодня вышел на свободу, сообщает "В курсе. ру" со ссылкой на свои источники.

Он неоднократно просил суд смягчить ему наказание, но в итоге отбыл весь назначенный срок.

Бывший исполнительный директор ФГУП Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Суд установил, что подконтрольное ему "Энергоресурс" продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Его соучастниками признаны бизнесмен Максим Овчинников и директор автобазы мэрии Перми Денис Овчинников. Суд приговорил их к шести с половиной и четырем годам колонии соответственно.

14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.

Напомним, "Курганприбор" выкупил обанкротившийся "Машиностроительный завод им. Дзержинского" в декабре прошлого года. Цена актива составила 725 млн руб.