Уральский гонщик Сергей Карякин взял "серебро" на Dubai International Baja в ОАЭ

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин занял второе место на престижном ралли-рейде в ОАЭ - Dubai International Baja. Об этом спортсмен написал в своих социальных сетях.

"Второе место на Dubai International Baja - это не просто результат, это шаг к чему-то большему! Ошибки - учителя на пути к соперничеству. Даже штраф в 15 минут не смог снизить мой дух. Всегда есть возможность научиться чему-то новому и стать лучшим спортсменом! На старт следующей гонки с новыми силами", - написал Карякин, добавив, что завершил гонку с отличным настроением.

Напомним, Dubai International Baja входит в Кубок мира по бахам. Ралли-рейд проходит в пустынных регионах вокруг Дубая, например, таких, как пустыня Аль-Кудра и других районах с дюнами и песчаными трассами.