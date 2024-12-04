Меркель по-прежнему считает эпизод с лабрадором Кони "демонстрацией силы"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным "демонстрацией силы".

По словам Меркель, еще до эпизода с Кони ее советник Кристоф Хойсген донес до российской стороны, что она не любит собак.

"Может быть, он забыл это", - сказала экс-канцлер в интервью телеканалу CNN. "Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока", - добавила она.

"Это проверка, попытка прощупать почву - насколько человек стойкий, сильный. Это демонстрация силы", - цитирует Меркель ТАСС.

Случай, о котором идет речь, произошел в 2007 году на встрече двух лидеров в сочинской резиденции президента России Бочаров Ручей. Собака Владимира Путина, лабрадор Кони, присутствовала на встрече и напугала канцлера Германии. Когда собака неторопливо пошла в сторону фотокорреспондентов, канцлер произнесла: "Сейчас журналистов будет кушать".

В 2016 году в интервью Bild президент России сказал, что не знал о страхе Меркель перед собаками. "Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это", - заявил Путин.

В 2017 году посольство России в ФРГ потребовало извинений от представителей немецкого журнала "Focus" - на страницах издания было использовано оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Статья была посвящена Ангеле Меркель. Журналист написал, что "она боится собаки Путина, но точно не боится Путина-собаки".