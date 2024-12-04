Более 280 военных за сутки потеряла Украина

Более 280 военных за сутки потеряла Украина. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

Также противник потерял танк и две бронемашины.

"Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета", - сообщили в ведомстве.

Всего за время боевых действий в Курске противник потерял почти 38 тысяч военнослужащих, 229 танков, и более двух тысяч машин. В том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Ранее стало известно, что нехватка солдат может стать решающим фактором, который определит исход военного конфликта не в пользу Украины.

Об этом писало издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Джо Байдена.