В пожаре в Зауралье погибла девочка, две ее сестры в реанимации

В Шадринске Курганской области произошел пожар в квартире, погиб ребенок, еще двое в реанимации.

По данным областного управления МЧС, загорелась квартира на первом этаже в четырехэтажке по улице Мальцевский тракт. В квартире находились три сестры в возрасте четырех, шести и 14 лет. Старшая погибла, младших доставили в больницу с отравлением дымом.

На пожаре работали 14 сотрудников и четыре машины. На текущий момент возгорание на 45 "квадратах" потушено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СКР региона.



По предварительным данным, причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение детей с огнем.



Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы, которые помогут точнее установить причину пожара. Допрашиваются очевидцы происшествия.

Будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.