04 Декабря 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор принял участие в запуске в астраханской ОЭЗ «ППТ «Лотос» строительства новых производств

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии торжественного запуска строительства производственных комплексов ООО «РК «Инжиниринг» и ООО «Агро-Экспорт». Обе площадки располагаются на территории особой экономической зоны «Лотос».

Компания «РК Инжиниринг» запускает проект строительства современного высокотехнологичного комплекса по нанесению защитных и ремонтно-восстановительных покрытий. Их используют в обработке оборудования и деталей при добыче нефти и газа, в тепло- и гидроэнергетике, судостроении и судоремонте, строительстве мостов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Проект реализуется в три этапа. Запуск производства с односменным режимом работы планируется на начало 2027 года. Переход на работу в две смены предполагается в 2028 году.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона поблагодарил нового резидента ОЭЗ «Лотос» за интерес и доверие к Астраханской области.

«У нас в регионе активно развивается судостроение, работают крупные предприятия, которые занимаются добычей и переработкой нефти и газа. Поэтому спрос на услуги компании будет высоким», – выразил уверенность губернатор.

Ещё один резидент ОЭЗ «Лотос» – компания «Агро-Экспорт» – запускает проект с участием иностранного капитала. Это будет мукомольное производство с максимальной мощностью более 130 тысяч тонн в год. Сдача в эксплуатацию первой очереди завода запланирована на третий квартал следующего года. К 2028 году производство выйдет на полную проектную мощность в 500 тонн в сутки или 132 тысячи тонн ежегодно.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин отметил, что пищевая промышленность – одна из ведущих в экономике региона. С появлением современного мукомольного комплекса откроются перспективы для дальнейшего развития местного АПК.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также губернатор посетил уже строящийся завод по производству бытовой химии. Проект ведёт иранское ООО «Роза», входящее в крупный холдинг Golrang Industrial Group. Сейчас на площадке продолжаются строительно-монтажные работы. Ожидается поставка оборудования. По плану, в конце 2025 года завод начнёт работу. На полную проектную мощность в 9 млн литров в год планируется выйти в 2028 году.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, оэз лотос, новые производства, судостроение, агро-экспорт


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