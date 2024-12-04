Каждый десятый пищевой товар в магазинах Среднего Урала не соответствует показателям качества

Около 10% продуктов, отобранных Россельхознадзором в магазинах Свердловской области, не соответствует показателям качества. Об этом свидетельствуют данные отбора, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального ведомства.

С начала 2024 года было отобрано 346 проб пищевой продукции. 31 из них показала несоответствие качеству и безопасности для потребителя. Больше всего вопросов у ведомства возникло к молочной продукции - из 126 проб, 24 или 19% нельзя было назвать безопасными. Помимо этого, из 102 проб, отобранных на фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного происхождения, 22 пробы или 21,5% не соответствовали требованиям нормативных документов.

Не соответствовала нормам и молочная продукция, поставляемая в свердловские социальные учреждения - из 46 проб, 21,7%. Также фальсификацию продукта показали 10 из 40 проб сливочного масла.

Всю собранную информацию Россельхознадзор направил в ГУ МВД России по Свердловской области. Уже там будет решаться вопрос о возможном привлечении должностных лиц к уголовной ответственности. Материалы исследования также предоставят комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.