Суд взыскал с бывшего совладельца банка "Югра" Хотина 14 млрд рублей

Коптевский суд Москвы взыскал с бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина более 14 млрд рублей по иску Россельхозбанка.

"С ответчика взыскана сумма задолженности в размере 14 162 208 900 рублей, а также государственная пошлина в размере 60 тысяч рублей", - сообщили в суде. Об этом передает "Интерфакс".

Напомним, в начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Как было установлено в суде первой инстанции, Хотин в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн рублей. При этом все фигуранты вину не признали. У банка "Югра" в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.

Добавим также, что ранее бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил Мосгорсуд о смягчении наказания и заявил о готовности отправиться в зону СВО. Он отметил, что погасил ущерб по уголовному делу. Однако суд оставил приговор без изменения, засчитав Хотину и другим фигурантам срок пребывания под стражей.