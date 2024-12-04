Захарова: план Келлога из администрации Трампа обсуждать преждевременно

План кандидата на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кита Келлога обсуждать преждевременно. Он раннее предлагал заморозить линии фронта, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает ТАСС.

Как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обсуждать эти предложения даже не стоит, так как его заявления не являются официальными.

"Мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, и будем учитывать реалии на земле в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она.

Келлог говорит об урегулировании конфликта на Украине путем переговоров. По данным телеканала CNN, политик предложил сохранить за Россией утраченные Киевом территории в обмен на вступление Украины в НАТО.

При этом мало кто в окружении Трампа поддерживает идею приглашения Украины в альянс в ближайшее время.