В мэрии Екатеринбурга назвали адреса елочных базаров

В Екатеринбурге открываются елочные базары. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, елочные базары начнут свою работу на универсальных районных ярмарках с 14 декабря. Они есть в каждом районе города. Купить вечнозеленое дерево с 8:00 до 20:00 можно будет на площадках по следующим адресам:

улица Бардина, 50;

улица Билимбаевская, 15;

улица Баумана, 56;

улица Боровая, 19;

улица Высоцкого, 12 а;

Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой "Улица Павла Шаманова" по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина);

Академика Сахарова – Рябинина (напротив дома №95 по улице Академика Сахарова);

улица Санаторная, 3.

Ели будут продаваться вплоть до 31 декабря.

Напомним, скоро на Площади 1905 года в Екатеринбурге начнет работать новогодний каток. Недавно была объявлена его концепция, которой станет хвойный лес.