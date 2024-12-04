04 Декабря 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Валерий Звонарёв

"Чудеса случаются": РМК помогла построить новый дом для челябинского льва Шираза

Лев Шираз из приюта диких животных "Спаси меня" на Южном Урале отпраздновал новоселье. Построить новый дом для царя зверей помогла Русская медная компания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в ноябре челябинский зоозащитник, президент фонда защиты диких животных "Спаси меня" Карен Даллакян объявил "Марафон добра". Ширазу, который живет в приюте при фонде, был необходим теплый дом, чтобы лев мог безопасно перезимовать в комфортных условиях. На помощь ветеринару и его питомцу пришли неравнодушные горожане и Русская медная компания, благодаря помощи которой удалось быстро собрать нужную сумму.

Лев Шираз из приюта диких животных "Спаси меня"(2024)|Фото: Валерий Звонарёв

"Чудеса случаются. На этот раз чудом стал звонок от РМК. Говорят: "Карен Вачаганович, мы поможем закрыть счет". И все сделали быстро. Своими силами мы бы дольше эту задачу решали", - рассказал Карен Даллакян.

Лев Шираз из приюта диких животных "Спаси меня" и Карен Даллакян(2024)|Фото: Валерий Звонарёв

Все необходимые работы удалось провести к началу зимы. Дом готов, царь зверей переехал и уже обживает новое жилище.

"По моему глубокому убеждению, дикие животные не должны заводиться дома как одомашненные питомцы, не должны выбрасываться на улицу после того, как горе-хозяева "наигрались"… Наш челябинский "доктор Айболит" Карен Даллакян спасает этих бедных зверей уже более 20 лет. Сегодня в приюте "Спаси меня" лев Шираз празднует новоселье", - отметила учредитель "Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020" Ирина Текслер.

Лев Шираз из приюта диких животных "Спаси меня"(2024)|Фото: Валерий Звонарёв

РМК не в первый раз поддерживает работу приюта: три года назад компания помогла транспортировать льва Симбу и леопарда Еву в Африку. Тогда это была первая в истории репатриация диких животных из России в Танзанию.

Напомним, в приюте Шираз появился в мае 2023 года. Карену Даллакяну его привез знакомый бывшего хозяина животного. Львенка подарили бизнесмену на день рождения, но милый котенок быстро вырос и стал обременителен. В приюте льва обследовали ветеринары, провели вакцинацию, вылечили от заболеваний и откормили.

Лев Шираз из приюта диких животных "Спаси меня" и Карен Даллакян(2024)|Фото: Валерий Звонарёв

Теперь, с появлением теплого и просторного вольера, животное будет чувствовать себя в безопасности и зимой, и летом.

Лев Шираз из приюта диких животных "Спаси меня"(2024)|Фото: Валерий Звонарёв

Теги: лев, дом, Шираз, приют, РМК


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