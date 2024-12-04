Сегодня в Тюмени открылся Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегаза"

Сегодня в Тюмени открылся Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегаза". О его открытии сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Здесь традиционно обсуждаем ключевые вопросы развития отечественного нефтегазового сектора. Сейчас главные темы – технологическая независимость, адаптация к новым экономическим условиям, формирование и управление консолидированным спросом. В рамках таких технологических саммитов мы предлагаем участникам, которые создают новые технологии, разные модели взаимодействия", - говорится в сообщении.

Например, в апреле 2023-го команда Нефтегазового кластера вместе с одним из тюменских производителей разработала проект по созданию модульных вахтовых комплексов в рамках бизнес-модели "договор аренды будущей вещи". К проекту подключилась крупная нефтегазовая компания.

В итоге комплекс изготовили – теперь он используется на одном из отдаленных месторождений Восточной Сибири. В рамках форума TNF в сентябре такой жилой дом был представлен на выставке.

Также на повестке дня саммита - реализация дорожной карты Минпромторга по оборудованию для бурения и добычи на шельфе. Направление перспективное, у тюменских компаний достаточно компетенций, чтобы добиться здесь успеха.