Беспилотник мог попытаться атаковать казарму полка спецназа в Чечне

Украинский беспилотник, возможно, попытался атаковать казарму полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в Грозном. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

По его данным, во время вероятного инцидента никто не пострадал. О разрушениях пока информации не поступало.

Как пишет Baza, в столице Чечни около 5 утра был слышен взрыв. В местном аэропорту ночью вводили план "Ковер", был задержан один рейс в Москву.

Напомним, 29 октября украинские дроны атаковали Гудермес. Из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. 30 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об "ударах возмездия" за атаку. По его словам, ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.