Ко Дню авиации в Верхней Пышме откроют для посещения легендарный борт Douglas DC-3

В преддверии Международного Дня гражданской авиации в Музее авиации "Крылья Победы" в Верхней Пышме откроется выставка "История одного Дугласа". Главным героем выставки станет один из самых массовых и надежных самолетов в истории авиации - Douglas DC-3.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе музея, впервые экспонат будет доступен для посещения гостей выставки. Специально для них на борту будет воссоздан интерьер авиалайнера середины прошлого века.

DC-3 многим знаком по съемкам в фильме "Плохие парни" с Уиллом Смитом. Он также был тренировочным бортом для Джона Траволты во время съемок фильма "Одинокие сердца".

Музейный экспонат был произведен в 1940 году, а последний полет совершил в августе 2004 года.

Торжественное открытие выставки запланировано на 6 декабря.