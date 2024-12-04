Экс-чемпион UFC Петр Ян назвал фаворита в бою Шлеменко и Токова в Екатеринбурге

Известный боец из Екатеринбурга, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от турнира RCC 21, который совсем скоро пройдет в уральской столице.

Напомним, в главном бою вечера сойдутся известные представители отечественного ММА Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Поединок будет носить статус реванша – первая встреча осталась за Токовым. Его и видит фаворитом Петр Ян.

"Он разнообразней, физически сильнее, и бьет, и борется. Шлеменко более заточен на какие-то определенные удары: бэкфист, уширо. И больше я ничего не вижу в нем", - приводит слова Яна пресс-служба лиги смешанных единоборств RCC.

Что касается со-главного события турнира, в нем уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков постарается взять реванш у швейцарца Ясубея Эномото. В отличие от их первой встречи по ММА, которую Иван проиграл, на этот раз бой пройдет по правилам кикбоксинга. Петр Ян считает, что преимущество будет у Штыркова.

"Ваня более стабильный, как боец. Если взять его прошедшие поединки, он постоянно тренируется. Постоянно вижу его в зале, вижу, как он работает. Он более подготовлен для этого поединка. 70 на 30 вижу Ивана фаворитом", - отметил экс-чемпион.

Турнир RCC 21 пройдет в Екатеринбурге 14 декабря.

Напомним, что недавно Петр Ян одержал уверенную победу на турнире UFC Fight Night Macau в Китае. Соперником уральца был 5-й номер рейтинга легчайшего веса – бразилец Дейвесон Фигередо.