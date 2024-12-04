Астраханский проект "Папа-предприниматель" - победитель всероссийского конкурса профмастерства

В Москве накануне были подведены итоги III Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости. В шорт-листе конкурса — 42 победителя. Это участники и команды, которых признали лучшими среди 135 претендентов из 64 субъектов РФ.

Проект «Папа-предприниматель» стал лидером в номинации «Лучший проект» в категории «От мечты к делу», сообщает агентство занятости населения Астраханской области.

В 2021 году в Астраханской области агентство по занятости населения открыло первый в регионе проект для поддержки отцов-предпринимателей — «Папа-предприниматель». Цель проекта: оказание помощи отцам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в реализации своих бизнес-идей, а также дальнейшей организации собственного дела.

«Под руководством опытных бизнес-тренеров и представителей региональных структур поддержки малого бизнеса мужчины учатся составлять финансовые и маркетинговые планы, продвигать своё дело или свой продукт в социальных сетях. По завершении обучения участники представляют экспертной комиссии презентации своих бизнес-идей. Автор лучшего проекта получает грант», — рассказала заместитель руководителя регионального агентства по занятости населения Любовь Мартынова.

С 2021 года в проекте «Папа-предприниматель» приняли участие более 60 мужчин, примерно 60% из них открыли бизнес по таким направлениям, как производство мебели, столярное дело, выращивание клубники и грибов, ремонтные и отделочные работы, ремонт компьютерной техники, птицеводство, полиграфические услуги.