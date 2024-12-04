Игорь Бабушкин на встрече с родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, предложил решения их актуальных вопросов

В Астраханской области стартовала декада приема граждан, приуроченная к годовщине со дня основания партии «Единая Россия».

Игорь Бабушкин накануне в штабе общественной поддержки партии провел встречу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью, и участником СВО. Обсуждали организацию профессионального образования для подростков с ментальными особенностями, транспортную доступность к соцучреждениям и помощь в реабилитации для ветеранов спецоперации.

Астраханки обратились к губернатору с просьбой организовать для таких ребят профессиональное обучение, чтобы те в будущем имели специальность и были трудоустроены.

Как сообщила министр образования региона Мария Шалак, в следующем учебном году на базе Астраханского социально-педагогического колледжа планируют запустить 5 образовательных программ для ребят с ОВЗ. По мнению Игоря Бабушкина, направление обучения необходимо расширить и предоставить родителям и детям более широкий выбор профессий.

Также к главе региона были обращения по предоставлению бесплатного проезда сопровождающим детей-инвалидов в общественном транспорте. Такая возможность будет у горожан при предъявлении транспортной карты «Каспий. Семья».

По поручению губернатора Игоря Бабушкина разработан проект закона, на основе которого льготный проезд для определенных категорий граждан будет изменен. На сегодняшний день он проходит согласование с уполномоченными органами Астраханской области, далее его перенаправят на рассмотрение в областную Думу.

Также поднимался вопрос по проезду детей-инвалидов в маршрутных такси, которые работают по нерегулируемому тарифу.

«Есть непорядочные перевозчики, которые полностью игнорируют маршрут №32с, проходящий мимо «Здравушки». Из-за таких действий мы имеем проблемы», - заявил Игорь Бабушкин.

Губернатор поручил министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Чепякову усилить контроль за соблюдением схемы движений общественного транспорта.

Еще одна тема обсуждения касалась реабилитации после ранения и трудоустройства ветеранов СВО. Губернатор предложил астраханцам, в частности, проходить дальнейшую реабилитацию в соццентре «Русь», а также трудоустройство в Фонд «Защитники Отечества».