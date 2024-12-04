В Тюменской области наказали 42 работника на молочном производстве

В Тобольске на молокозаводе выявили нарушения закона о безопасности пищевой продукции и ветеринарных правил в сфере молочного производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Какие именно нарушения были допущены, не уточняется, однако сказано, что эта компания поставляет молочную продукцию в социальные учреждения и торговые сети.

К дисциплинарной ответственности привлекли 42 работника, в том числе главного инженера и начальника отдела. В отношении ответственных должностных лиц предприятия прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и ч. 1 ст. 14.43 (нарушение требований технических регламентов) КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях и окончательное устранение выявленных нарушений поставлены на контроль.



С учетом социальной важности обеспечения безопасности при производстве пищевой продукции прокуратурой запланировано проведение контрольной проверки с участием представителей уполномоченных органов.