Все больше россиянок хотят отправить мужей на СВО

Количество запросов "как отправить мужа на специальную военную операцию" (СВО) увеличилось в интернете летом в России, пишет Газета.ру

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По данным "Яндекса", число таких запросов выросло с мая по август в 15 раз.

Причина этого в увеличении выплат добровольцам.

В мае запрос "как отправить мужа на СВО" был в поиске 281 раз, а в августе их количество выросло до четырех тысяч.

Напомним, что летом регионы начали увеличивать выплаты солдатам, которые заключают контракты с Министерством обороны. 31 июля Владимир Путин увеличил в два раза единовременную выплату участникам СВО. Она теперь составляет 400 тысяч рублей.

По данным Счетной палаты, в 2024 году регионы направили на поддержку участников СВО более 200 млрд рублей.

Размер разовой выплаты участникам СВО увеличили до 4 миллионов рублей. Речь идет о тех военнослужащих, которые в результате ранения получили инвалидность. Указ подписал сегодня Владимир Путин. Его текст опубликован на портале правовой информации.

В октябре сообщалось, что российские регионы увеличивают единовременные выплаты для военнослужащих. Как пишет Коммерсант, единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ в три раза подняли власти Белгорода. До этого рекордные отчисления рекрутам полагались в Ханты-Мансийском автономном округе и Москве: более двух миллионов.