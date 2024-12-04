До 27 метров в секунду: на Среднем Урале ожидается мощный ветер

На этой неделе на Среднем Урале прогнозируется мощный ветер. Спасатели выступили с предупреждением.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в этот четверг, 5 декабря, местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер. По прогнозам, его порывы могут достигать 25-27 метров в секунду.

Спасатели призывают свердловчан к бдительности.

"Мы рекомендуем: на улице не приближайся к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены. Закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме", - советуют в МЧС.

Если во время непогоды потребуется помощь, можно обратиться по единому номеру экстренных служб – 112.

Напомним, на днях синоптики заявляли, что осень 2024 года стала самой теплой за 145 лет метеонаблюдений.